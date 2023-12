Versus: Stella d'Argento del Coni al maestro Casarola

Nuovo prestigiosissimo riconoscimento in casa Versus. Un tecnico della blasonata palestra legnanese di sport da combattimento ha, infatti, ricevuto la Stella d’Argento al Merito Sportivo da parte del CONI, una delle massime onorificenze del Comitato Olimpico italiano. Si tratta di Maurizio Casarola, maestro FIJLKAM di lotta libera e greco romana.

Nuovo prestigiosissimo riconoscimento in casa Versus. Un tecnico della blasonata palestra legnanese di sport da combattimento ha, infatti, ricevuto la Stella d’Argento al Merito Sportivo da parte del CONI, una delle massime onorificenze del Comitato Olimpico italiano. Si tratta di Maurizio Casarola, maestro FIJLKAM di lotta libera e greco romana. La Stella d’Argento premia oltre 40 anni dedicati a questo sport ed i suoi successi. Vincitore della Coppa Italia di greco romana da agonista, come tecnico ha formato 35 campioni d’Italia, 7 azzurri e diversi tecnici federali. Tecnico regionale lombardo della FIJLKAM nel quadriennio olimpico 2016-2020, ha scritto diversi libri sulla lotta ed è stato commentatore tecnico per la TV italiana per le Olimpiadi di Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020. Grazie a lui la Versus ha portato per la prima volta nella storia la lotta olimpica a Legnano ottenendo lo scorso febbraio un Bronzo ai campionati italiani Juniores di Greco Romana con Tommaso Pucci, unico lombardo a salire sul podio.

“La passione, mai mutata, mi ha sempre guidato in questa avventura fra pratica e divulgazione della lotta olimpica” ha commentato il maestro Casarola alla notizia della concessione di questa illustre benemerenza. “Finché le forze me lo consentiranno – ha proseguito - continuerò con gli stessi intenti che avevo nell'autunno del 1980, quando per la prima volta misi piede su di un tappeto di lotta”.

Per informazioni sui corsi di lotta e le altre attività della Versus si può contattare il 339 36 70 263 o scrivere a HYPERLINK "mailto:info [at] ssversus [dot] com"info [at] ssversus [dot] com

