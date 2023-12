Vittuone, 'Smart City'

Con determina n. 1045 del 30 novembre u.s. è stata affidata alla società Engie Servizi S.p.A. la concessione, tramite project financing (Partenariato Pubblico-Privato), per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di Vittuone, ivi compresa la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica e i servizi di Smart City.

In poche e semplici parole, una Smart city è una città in cui la tecnologia (come l’Internet delle cose - IoT, l’intelligenza artificiale - AI e il cloud computing) è utilizzata per migliorare la vita dei cittadini, rendere i servizi urbani più efficienti ed ecosostenibili.

Quanto sopra, tradotto in parole comprensibili ai non addetti ai lavori, significa che a breve inizieranno i lavori per la sostituzione di tutti i lampioni del paese e per l’attuazione della videosorveglianza urbana, compiendo il primo passo per dar vita alla realizzazione della Smart city.

Verranno installati, in sostituzione degli attuali, circa 1800 lampioni a LED ad alta efficienza di ultima generazione e conformi ai criteri ambientali richiesti dalle normative vigenti.

Nell’ambito della riqualificazione della pubblica illuminazione saranno realizzati, inoltre, venti nuovi punti luce intorno alla pista del Parco “Amici dello Sport”, che attualmente è privo di sorgenti luminose.

All’interno del progetto è prevista la realizzazione di un sistema di videosorveglianza ambientale e di controllo targhe, con la finalità di elevare la sicurezza urbana e prevenire il degrado e i comportamenti contrari alla Legge e alle regole di convivenza civile, attraverso il controllo delle aree comunali urbane e delle vie di accesso principali cittadine.

Ogni punto di rilevazione ambientale sarà composto da una o più telecamere ad alta risoluzione (4Mpx) con capacità di visione diurna e notturna a colori, oltre al collegamento costante verso il comando di Polizia Locale, così da avere un efficace controllo del territorio.

L’intervento riguarderà dodici punti critici del paese per quanto riguarda la sorveglianza ambientale e sette varchi di controllo accessi a Vittuone, per un totale di 43 telecamere di videosorveglianza. Trattandosi di un’infrastruttura tecnologicamente innovativa, la rete potrà espandersi nel tempo con l’aggiunta di altre telecamere e/o altri dispositivi ad essa collegabili (centraline di controllo dell’aria, punti per richieste di emergenza, ecc.).

In più saranno collocati sul territorio cinque Totem multimediali ed altrettanti pannelli informativi a messaggio variabile: strumenti di immediata percezione grafica per il dialogo, anche informativo, con la cittadinanza.

Il totem elettronico multimediale da esterno, dotato di monitor da 32” verticale, rientra infatti nei sistemi intelligenti di interazione con il cittadino, tipici di una Smart City.

I pannelli a messaggio variabile elettronici (PMV) soddisfano il bisogno di comunicare con i cittadini in tempo reale, veicolando messaggi ed informazioni utili in punti strategici del tessuto urbano (parcheggi, stazioni di servizio e ferroviarie, piazze, ecc.) attraverso display a LED di dimensione 2mt x 1,5mt.

I pannelli a messaggio variabile consentono di dialogare con ARPA o con la protezione civile, comunicando dati meteo, dati qualità dell’aria oltre che qualunque altro messaggio di pubblica utilità.

Ogni pannello è dotato di Widget METEO alert, ovvero il monitoraggio automatico giornaliero collegato ai bollettini ufficiali emanati dalla Protezione Civile.

