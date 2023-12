In vista delle prossime festività, la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, e il presidente dell'Associazione Commercianti Confcommercio Busto, Rudy Collini invitano i bustocchi a rivolgersi ai negozi della città per l’acquisto dei regali di Natale e di tutto ciò che abitualmente si consuma nel periodo natalizio.

#compriamobustocco e #consumiamobustocco sono gli hashtag scelti per questa campagna di promozione del commercio cittadino, che ha l’obiettivo, sulla falsariga dell’analoga campagna lanciata nel 2020 durante la pandemia, di sostenere gli esercizi commerciali locali in un periodo non proprio facile.

“Sostenere il nostro commercio significa sostenere la vita della nostra comunità – afferma Maffioli - La salute delle nostre attività commerciali decreta in buona parte la salute del sistema città nel suo complesso. Fare esperienza di acquisto nei nostri negozi significa concorrere a fare la differenza tra una città in cui abitare e una città in cui vivere”.

“A Busto ci sono oltre 1.600 attività commerciali, tra centro e quartieri. Sono rappresentati tutti i settori merceologici, con un’offerta di qualità che può soddisfare ogni esigenza – sostiene Collini - Abbiamo anche oltre 50 negozi storici che propongono valori, tradizione, storia ed esperienza. E non manca una collaudata partnership tra pubblico e privato che permette di offrire attività di intrattenimento per tutti come quelle che abbiamo proposto per questo Natale”.

Da non dimenticare che acquistando in città si sostengono anche numerose associazioni di volontariato

