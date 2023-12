Bareggio sempre più ecosostenibile. L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo parteciperà a un bando Recap emesso dalla Regione Lombardia per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio cittadino.

Bareggio sempre più ecosostenibile. L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo parteciperà a un bando Recap emesso dalla Regione Lombardia per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio cittadino. "Il bando - spiega in una nota il primo cittadino - prevede un finanziamento di un milione di euro che, se riusciremo a ottenere, sarà destinato alla riqualificazione energetica della scuola secondaria di via Matteotti". Nell'insieme, la giunta bareggese pensa di mettere mano a cappotto termico, cambio dei serramenti, impianto di riscaldamento "con l'obiettivo - prosegue Colombo - di ridurre i consumi e le dispersioni di calore e avere quindi un clima migliore all'interno dell'edificio". I contributi che potrebbero arrivare potrebbero, ha concluso Colombo, tornare utili anche per sistemare altre criticità di minore rilevanza concernenti la situazione del plesso.

