Natale in piazza San Mauro

Si apre il programma di festeggiamenti in vista del Natale “Natale insieme” a Buscate. Un palinsesto ricco di iniziative, a cura del Comune, delle Associazioni e della Parrocchia che comincia il 3 dicembre in piazza San Mauro.

Si apre il programma di festeggiamenti in vista del Natale “Natale insieme” a Buscate. Un palinsesto ricco di iniziative, a cura del Comune, delle Associazioni e della Parrocchia che comincia il 3 dicembre in piazza San Mauro. Alle 9 gazebo 'Io non rischio' (Protezione Civile) e stand Croce Azzurra, alle 14.30 corsa di Babbi Natale (ASD Buscate Atletica 2022), stand Avis e Gruppo Missionario e laboratori natalizi con Tangram; alle 15 letture natalizie, alle 15.30 crea la tua ghirlanda di Natale (a cura dell'oratorio), alle 16 spettacolo di animazione 'I giocolieri di Natale' e alle 16.45 arriva Babbo Natale (consegna la lettera e scatta una foto, nel cortile di Villa Rosales).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!