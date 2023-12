Sarà una bellissima pedalata nella storia del ciclismo femminile quella in programma sabato 2 dicembre a Varese in occasione del “Gran Galà del Trofeo Binda, 50 anni di ciclismo femminile a Cittiglio” che si terrà nelle sale di Villa Recalcati.

Tantissime delle vincitrici della competizione hanno risposto all’invito della Cycling Sport Promotion: “Sì, siamo molto felici che abbiano accettato in tante di venire a Varese per festeggiare i 50 anni dalla prima edizione del trofeo Alfredo Binda – dichiara il presidente Mario Minervino – Tra i tanti valori che caratterizzano il ciclismo c’è senza dubbio quello della memoria. Sabato festeggeremo Alfredo Binda a cui è dedicata la corsa ma passeremo in rassegna tutte le edizioni già vissute, molte di queste con la presenza delle vincitrici. Sarà un viaggio magnifico che racconterà tanto del ciclismo femminile ma anche delle nostre valli e della nostra comunità che tiene tantissimo a questa corsa”.

Ecco l’elenco delle vincitrici del trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio che sarà possibile salutare e festeggiare sabato 2 dicembre, con inizio alle ore 17.30: Morena Tartagni, Nicoletta Castelli, Cristina Menuzzo, Anna Morlacchi, Francesca Galli, Lucia Pizzolotto, Stefania Carmine, Rossella Galbiati, Elisabetta Fanton, Roberta Ferrero, Nicole Brandli, Svetlana Bubnenkova, Diana Ziliute, Nicole Cooke, Regina Schleicher, Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo. Ci sarà anche Noemi Cantele la varesina che vinse il trofeo Binda juniores nel 1999.

Nel prestigiosissimo albo d'oro del trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio figurano quasi tutte le più forti ed amate cicliste di ogni tempo; spicca l'olandese Marianne Vos, vincitrice ben quattro volte della corsa organizzata dalla Cycling Sport Promotion.

