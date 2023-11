Magenta: nuova sede per Fratelli d'Italia

L’onorevole Umberto Maerna: ‘Una tappa importante per la storia della Destra in città”. Dal sindaco Luca Del Gobbo ai tanti esponenti istituzionali intervenuti, il grazie del partito per il grande successo di pubblico.

Inaugurazione da tutto esaurito, sabato 25 novembre, per la nuova sede territoriale di Fratelli d’Italia nel cuore di Magenta, in via Manzoni, dove da ora c’è uno spazio a disposizione del circolo cittadino ma anche di quelli degli altri Comuni dell’Est Ticino.

Organizzata dall’onorevole Umberto Maerna (la sede sarà anche ufficio territoriale del deputato) e dai militanti magentini e territoriali del partito, la cerimonia ha riscosso un grande successo di pubblico e la presenza di una rilevante platea politica e istituzionale.

“Grazie a tutti per la straordinaria partecipazione all'inaugurazione della nuova sede di Magenta. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti alla inaugurazione della sede territoriale a Magenta, ma anche a chi non potendo intervenire per impegni congressuali non ha potuto essere presente. E’ stata una inaugurazione davvero emozionante dove abbiamo ricordato la lunga tradizione della destra a Magenta e coloro ormai scomparsi che l’hanno fondata e consolidata passando attraverso il MSI, poi con AN e ora con FDI.

Emozionante anche per la partecipazione davvero oltre ogni aspettativa con la sede gremita e la gente in strada (abbiamo persino dovuto chiudere la strada al traffico). Abbiamo parlato anche di futuro e delle responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti della gente, considerato il consenso ottenuto sia a livello nazionale che locale. Avanti tutta!”, ha dichiarato l’onorevole Maerna.

Hanno partecipato alla cerimonia inaugurale il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo (assieme al suo vice Enzo Tenti e all’assessore Stefania Bonfiglio), i consiglieri regionali Christian Garavaglia e Maira Cacucci, gli onorevoli Riccardo De Corato e Stefano Maullu e il capogruppo di FDI al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

La sede inizialmente sarà aperta ai cittadini ogni domenica dalle 10 alle 12; successivamente verranno comunicati ulteriori giorni di apertura.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!