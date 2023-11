Polizia locale: fondi per straordinari ore serali e notturne

Ammontano a 410.000 euro le risorse che Regione Lombardia ha destinato alle Polizie locali per l'iniziativa denominata 'Dicembre in sicurezza'. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta su proposta dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

I fondi sono finalizzati a sostenere i Comuni, finanziando gli straordinari della Polizia locale per servizi aggiuntivi svolti di sera e nelle ore notturne nel mese di dicembre.

"L'obiettivo - ha detto l'assessore Romano La Russa - è quello di diminuire gli incidenti stradali, anche attraverso maggiori controlli nelle nostre strade. L'iniziativa approvata dalla Giunta regionale va proprio in questa direzione. Il nostro orizzonte è l'Agenda 2030 dell'ONU: dimezzare i decessi e gli infortuni entro il 2030 per poi arrivare nel 2050 a zero morti sulle strade".

"Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quanto destiniamo già alle Polizie locali. In tanti parlano di sicurezza, noi stanziamo risorse. Dicembre è un periodo molto particolare, è necessario e indispensabile aumentare i controlli. E, non sempre, gli Enti locali, hanno le somme necessarie per pagare i servizi straordinari ai propri dipendenti. Regione interviene costantemente. Durante questi anni abbiamo rinnovato la strumentazione delle Polizie locali: droni, sniffer, auto, moto, dash cam e quanto la tecnologia offre per rendere il lavoro ai nostri agenti sempre più utile ai cittadini", conclude La Russa.

