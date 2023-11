AFOL Metropolitana e il Comune di Legnano organizzano la seconda edizione della 'Fiera del Lavoro', un evento pensato per mettere in comunicazione chi cerca lavoro e chi lo offre.

AFOL Metropolitana e il Comune di Legnano organizzano la seconda edizione della 'Fiera del Lavoro', un evento pensato per mettere in comunicazione chi cerca lavoro e chi lo offre. Durante la giornata potrà, allora: incontrare i recruiters delle agenzie per il lavoro del territorio e candidarti alle offerte aperte, farsi aiutare dagli esperti per migliorare il cv e renderlo più efficace, scoprire tutte le opportunità formative per arricchire le competenze, conoscere GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori; programma che prevede percorsi di accompagnamento al lavoro personalizzati per persone in difficoltà lavorativa) e conoscere i vantaggi che la legge 68/99 mette a disposizione per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

L’iniziativa è aperta a tutti. Giovani, disoccupati, persone con disabilità, o semplicemente alla ricerca di nuove opportunità professionali. L’appuntamento è venerdì 1° dicembre dalle 9.30 alle 16.30 presso Palazzo Leone da Perego a Legnano in via Mons. Eugenio Gilardelli 10. La partecipazione è libera e gratuita.

