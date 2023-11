Lavoro e formazione: nuove opportunità

Ben 17 posizioni aperte per tre percorsi di formazione retribuiti. Sono i numeri della open call ideata dal Comune di San Donato Milanese nell’ambito del progetto “Verso il tuo futuro”, l’iniziativa promossa con A.S.S.E.MI, Città Metropolitana di Milano e la cooperativa “La Strada” e finanziata con un contributo regionale pari a 70mila euro nell’ambito del bando “La Lombardia è dei giovani 2023".

La call, ideata per favorire l’emancipazione economica delle nuove generazioni attraverso l’occupazione e l’autoimprenditorialità, offrirà alle ragazze e ai ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che frequentano il Sud-Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi), l’opportunità di prendere parte a diversi filoni di formazione “sul campo”: il percorso in azienda, il percorso autoimprenditorialità e quello dedicato alla comunicazione. In tutti e tre i casi, i giovani, oltre a sviluppare alcune delle principali competenze richieste dal mercato del lavoro, riceveranno un compenso complessivo compreso tra i 400 e i 2400 euro, a seconda del percorso intrapreso.

Per conoscere nel dettaglio le attività previste all’interno dei tre percorsi e leggere la call completa, è possibile consultare il sito bit.ly/versofuturo. Per presentare la propria candidatura, invece, è sufficiente compilare entro la chiusura del bando il form disponibile sul sito bit.ly/opencallfuturo.

“La Città metropolitana di Milano, con convinzione, sostiene i progetti rivolti ai giovani e la partecipazione degli enti locali ai bandi per ottenere finanziamenti e attuare iniziative concrete sul territorio – afferma Giorgio Mantoan, Consigliere delegato alle Politiche Giovanili – Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sostenerne la formazione e implementarne le competenze è un’attività importante che, come istituzioni, possiamo fare, facendo leva su progetti consolidati a livello territoriale che, di anno in anno, si implementano e rafforzano. Invito quindi ragazzi e ragazze a rispondere numerosi alla call aperta dal Comune di San Donato: davvero un’utile opportunità per fare esperienza”.

“Sono entusiasta di annunciare il lancio di un nuovo progetto innovativo dedicato alla formazione lavorativa per i giovani della nostra comunità – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili e del Lavoro del Comune di San Donato Milanese, Valeria Resta –. Quest'iniziativa mira a fornire competenze pratiche e opportunità di apprendimento che prepareranno i giovani a entrare con successo nel mondo del lavoro. Vogliamo investire nel talento dei nostri giovani, offrendo programmi formativi che, al tempo stesso, rispondano alle esigenze del mercato del lavoro e alle aspirazioni delle nuove generazioni”.

