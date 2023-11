'Inverart': la 20^ edizione

Ad Inveruno, da un’idea de ‘Il Guado’ di Francesco Oppi con la preziosa collaborazione dei Rockantina’s Friends, celebrano la XXesima edizione di Inverart.

Un connubio naturale, spontaneo, profondo. Ma nonostante ciò così purtroppo insolito da realizzare, però non qui: ad Inveruno, da un’idea de ‘Il Guado’ di Francesco Oppi con la preziosa collaborazione dei Rockantina’s Friends celebrano la XXesima edizione di 'Inverart', la sintesi tra arte, giovani, cultura, musica e divertimento. Il programma sarà ancora una volta molto ricco e pieno di spunti, anche perchè si apre questa edizione del Padiglione d’Arte Giovane, dopo il festeggiamento e il convegno a Palazzo Isimbardi a Milano (voluto da Città metropolitana di Milano). Inverart torna quindi sul territorio con la consueta formula vincente. Un luogo di sperimentazione libera, senza classifiche e giurie, progettato, organizzato e gestito direttamente dagli artisti e da professionisti dell’ambito culturale. Quattro le sezioni principali: gli allievi selezionati dall’Accademia di Belle Arti di Brera; gli allievi selezionati nel Liceo Artistico Einaudi di Magenta; i nuovi partecipanti; la mostra del Ventennale. Madrina dell’edizione sarà l’artista e scultrice Daniela Rancati e un omaggio speciale è la mostra personale dedicata allo scultore Giovanni Mascetti nella sala Francesco Virga della Biblioteca comunale. Nel piazzale antistante il Padiglione, verranno allestiti due grandi cubi a griglia lignea che accoglieranno il racconto per immagini di questa iniziativa culturale. All’interno del PAG, invece, troveranno spazio delle lesene che ripercorrono le 19 edizioni precedenti e la festa per il 15esimo anniversario ospitata dalla Società Umanitaria nella propria sede di Milano. Una novità importante di quest’anno è la possibilità di partecipare a laboratori d’arte per i ragazzi del Liceo Artistico, in quanto sabato mattina alcuni artisti di Inverart proporranno momenti formativi ai ragazzi: serigrafia, disegno, collage; ma anche approccio al mondo dell’arte e conoscenza del mercato di riferimento. Nel pomeriggio culturale di sabato segnaliamo la presentazione della novella grafica di Mattia Croce “Sisifo, l’uomo che ingannò gli dei” (La Memoria del Mondo Ed., 2023)

