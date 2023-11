Parco Agricolo Sud: accesso vietato con allerte meteo

Stop all’accesso nelle aree naturalistiche del Parco Agricolo Sud Milano in occasione delle allerte gialla, arancione e rossa della Protezione Civile regionale. L’ordinanza, emessa dal PASM che fa capo alla Città metropolitana di Milano, è stata emessa a tutela della sicurezza della cittadinanza a seguito dei frequenti eventi meteorologici estremamente impattanti, caratterizzati da forti venti, trombe d’aria, precipitazioni piovose molto intense e grandine, che hanno causato ingenti danni al territorio metropolitano. Allagamenti, fuoriuscita di corsi d’acqua dal proprio alveo, sradicamento e caduta alberi, danni generali al patrimonio arboreo-arbustivo si sono verificati, purtroppo, anche all'interno del Parco Agricolo Sud Milano.

L’ordinanza prevede così l’interdizione delle seguenti aree

- Carengione - Peschiera Borromeo

- Fontanile Nuovo - Bareggio

- Fontanile Rile - Settala

- Laghetto Gambarino - Rosate e Vernate

- Lago di Basiglio

- Lamberin di Opera

- Lanca Pizzabrasa - Pieve Emanuele

- Oasi di Lacchiarella

- Parco dei Fontanili- Rho

- Sorgenti della Muzzetta - Rodano e Settala

- Zona umida di Pasturago - Vernate

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!