Progetto Pollicino, la Cooperativa Sociale Onlus situata nel cuore di Busto Arsizio e dedita al sostegno dei minori allontanati dalle proprie famiglie d’origine per ordine del Tribunale dei minorenni, annunciano l'evento "Cioccolata Digitale", un'occasione unica per esplorare insieme il mondo digitale, riflettendo sulle sfide moderne come la sicurezza online, la gestione sana del tempo sui social media e l'importanza della comunicazione familiare nel contesto digitale.

In collaborazione con Let’s Code Italia, una startup italiana nata da un’idea e una visione di tre studenti universitari fondatori dell’azienda, in prima fila nell’educare giorno dopo giorno le nuove generazioni in un utilizzo più conscio della tecnologia che spiegano in questo modo la loro missione: “La tecnologia è ormai presente in ogni aspetto della nostra vita e la formazione fatta dalle istituzioni ai ragazzi non riesce a stare al passo con la velocità con cui si diffonde. Let's Code Italia è creata con questo obiettivo, un posto dove le nuove generazioni possono imparare a riprendersi il controllo della tecnologia e avere successo nella vita grazie a questa vitale conoscenza, la cui importanza e richiesta cresce tutti i giorni”.

"Cioccolata Digitale" è un'opportunità per esplorare il vasto mondo informatico attraverso una lente educativa e responsabile. Sarà una giornata di riflessione e interazioni, con esperti del settore, che guideranno i presenti su temi cruciali come le dipendenze e l’utilizzo errato di Internet e dei social media.

I dati parlano chiaro, secondo una ricerca condotta dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre 100.000 adolescenti italiani tra gli 11 e i 17 anni fanno un uso compulsivo e incontrollato dei social e delle piattaforme di streaming.

Questo fenomeno è alimentato dal malessere di una generazione post-Covid, dove l'isolamento emotivo e la rottura con il mondo sociale hanno pesantemente influenzato la salute mentale dei giovani.

Verranno affrontati temi fondamentali quali ansia e depressione e sarà approfondito anche il tema critico del cyberbullismo, il bullismo perpetrato in rete, che rappresenta oggi una vera e propria emergenza, secondo i dati Istat il 22% delle vittime di bullismo è stato colpito da cyberbullismo, l’ultimo caso noto risale proprio a poco tempo fa, quando un ragazzo si è tolto la vita in diretta social poiché inondato da bullismo online.

Particolare attenzione sarà dedicata all'importanza del parental control, il sistema che permette ad un genitore di monitorare o bloccare l'accesso a determinate attività da parte del bambino e anche di impostare il tempo di utilizzo di computer, tv, smartphone e tablet, in modo da creare un ambiente digitale sicuro per i più giovani.

L’evento è in programma Mercoledì 22 Novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la Sala Monaco della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio, Via Marliani 7 e gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, in occasione della settimana dedicata ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita nel 1954 con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti dei minori e offrire a genitori, insegnanti, caregiver e professionisti un punto di partenza ispiratore per difendere, promuovere e celebrare i diritti dell’infanzia, dando luogo ad azioni che costruiranno un mondo migliore per i minori.

