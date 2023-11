La Città metropolitana di Milano ancora protagonista in Europa, grazie al progetto SPUR - Social Postcovid Urban Revitalization, presentato nell'aprile scorso e poi approvato dalla Commissione europea.

L'ente di area vasta ha coinvolto nel progetto anche i Comuni di Legnano, Cinisello Balsamo e Cormano. SPUR è nato come proseguimento del progetto SEAV (2018) in relazione alle politiche sociali nell’area di Milano. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di costruire una forma di cooperazione transnazionale volta alla mitigazione delle conseguenze sociali che la pandemia ha avuto su gruppi di cittadini vulnerabili in contesti urbani periferici.

Un progetto biennale, che mira allo sviluppo di una rete di connessione tra sei Autorità Locali, appartenenti a cinque differenti Stati Membri, che possano lavorare alla ricerca di soluzioni condivise relative a problemi di partecipazione civica e contribuire a ricostruire la fiducia dei cittadini verso istituzioni locali e europee.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: la promozione di pratiche positive e condivise di resilienza sociale per comunità locali che stanno vivendo periodi di crisi; la facilitazione del processo d’inclusione sociale di giovani e anziani in condizioni di svantaggio nelle aree di periferia urbana; il rafforzamento e l’aumento dell'inclusione delle comunità locali grazie allo sviluppo di una visione comune e di una forma attiva di cooperazione tra autorità locali e società civile; la costruzione e il rafforzamento di un network europeo sul tema della solidarietà in tempi di crisi.

I partner coinvolti nel progetto SPUR sono, oltre alla Città Metropolitana di Milano, ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale (capofila del progetto); Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani; Comune d’Etterbeek; Distretto di Harghita; Città di Vodnjan – Dignano; Comune di Vila Do Conde.

