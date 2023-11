Lavori al Liceo del Castello

Il progetto lanciato lo scorso fine anno si inizia a concretizzare: primi 'open day' conoscitivi e avvio dei cantieri, da settembre 2024 si iniziano le lezioni.

Quando lo scorso fine anno lanciammo il progetto dei prof. Ermanno Puricelli ed Elena Di Caro, con il fondamentale supporto di Fondazione Mantovani, proprietaria dell’immobile ex Santa Marta a Castelletto di Cuggiono, non tutti credevano che davvero in così poco tempo si potesse passare da un'idea virtuosa alla realtà.

E invece... ci siamo. O meglio, ora si inizia davvero. Negli scorsi giorni, infatti, è stato montato il ponteggio per avviare gli interventi di ristrutturazione dell'ex scuola della frazione cuggionese. Un intervento importante, che andrà ad ammordernare tutta la la vecchia struttura con soluzioni performanti per il risparmio energetico ma soprattutto per dare una struttura (aule, laboratori, spazi comuni) funzionale agli studenti.

Intanto, nella giornata di domenica 12 novembre, alle ore 16.00 presso La Scala di Giacobbe in piazza S.S. Giacomo e Filippo a Castelletto di Cuggiono, infatti, verrà presentato il progetto di questo innovativo Liceo, che non si prefigge solo di proporre agli iscritti alcune delle discipline svolte in inglese, ma che intende allargare la propria attività formativa e didattica anche all’economia e al green, nel rispetto dell’ambiente naturalistico in cui sorge, il Parco del Ticino. Verranno infatti implementate nelle ore di matematica nozioni di economia e finanza e i ragazzi verranno coinvolti in progetti di impresa simulata. Verrà anche creata una serra (che sarà curata dagli studenti) ed un “laboratorio eco-ambientale”, e già si stanno valutando collaborazioni con le università che si occupano direttamente di tematiche green, come il Politecnico di Milano o l’Università del Piemonte Orientale.

Il primo passo per realizzare il sogno di una scuola moderna, aperta al mondo, ma anche di ridare spunto e 'vita' ad una delle aree più belle di Castelletto di Cuggiono sta iniziando.

