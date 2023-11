La testimonianza della GMG

Venerdì scorso i ragazzi di Cuggiono che hanno partecipato alla scorsa GMG di Lisbona, insieme con altri pellegrini del gruppo PIME, hanno racconatato la loro esperienza ai gruppi di preadolescenti e adolescenti.

‘Missionari dell’allegria’: mai come venerdì scorso la comunità dell’Oratorio di Cuggiono ha recepito il monito che papa Francesco lanciò in occasione della veglia della GMG a Lisbona. Gli educatori dei gruppi di catechismo delle medie e delle superiori hanno infatti organizzato una serata per raccontare e testimoniare l’esperienza che hanno vissuto in Portogallo la scorsa estate col gruppo del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME). Gruppo del quale fanno parte anche gli ospiti speciali che hanno animato la serata: padre Alessandro e padre Ivan, che hanno guidato il gruppo della GMG, e Dalila, Elisa, Ramita e Daniele, che hanno offerto anche la loro testimonianza di pellegrini.

Oltre 80 i ragazzi che, dopo una cena condivisa con pizza e dolce, hanno ascoltato attentamente le tante storie e le tante emozioni che sono: state condivise il senso di comunità che si può creare anche con persone appena conosciute e che parlano una lingua diversa dalla nostra, il silenzio di un milione e mezzo di anime che si uniscono in un unico incredibile momento di preghiera, e poi incontri, relazioni, sensazioni irripetibili. La serata si è conclusa con una preghiera e una riflessione offerta da padre Alessandro che, riprendendo la scritta ‘Alzati’ (che si compose nel cielo nello spettacolo di droni della veglia del sabato), ha aiutato i ragazzi a capire quanto il percorso di fede debba nascere da una volontà forte, da una scelta sicura come fu quella di Maria che, saputo della gravidanza, “si alzò e andò in fretta” a darne l’annuncio alla cugina Elisabetta,

Una testimonianza insomma che ha saputo di certo trasmettere il fiume di ricordi che i pellegrini ancora portano nel cuore, ma soprattutto che ha mostrato ai giovani cuggionesi un ‘modo diverso di essere Chiesa’, forse distante da quello parrocchiale e diocesano cui si è abituati ma dicerto non meno (e forse persino più) autentico.

