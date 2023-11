Ligabue in concerto al Mediolanum Forum

Dopo il successo delle prime due date all’Arena di Verona e delle prime dodici date indoor, il nuovo tour di Luciano Ligabue prosegue fino a dicembre nei principali palasport. Venerdì 10 e sabato 11 novembre Luciano Ligabue sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo il successo delle prime due date all’Arena di Verona e delle prime dodici date indoor, il nuovo tour di Luciano Ligabue prosegue fino a dicembre nei principali palasport. Venerdì 10 e sabato 11 novembre Luciano Ligabue sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album 'Dedicato a noi', non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da 'Il Gruppo': Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

