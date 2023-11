Logos anche su WhatsApp

Viviamo in un mondo in cui l’informazione e la comunicazione sono sempre più rapidi, frenetici, urgenti. Ora Logos è anche su WhatsApp: rimani aggiornato!

Viviamo in un mondo in cui l’informazione e la comunicazione sono sempre più rapidi, frenetici, urgenti. Un mondo che noi stessi, alle volte, fatichiamo a decifrare tanta è la rapidità con cui tutto cambia, si evolve, si trasforma. Fatti locali che diventano nazionali, drammi nazionali che portano a crisi geopolitiche territoriali. E come possiamo per provare a ‘capire’ e comprendere la storia? Stando informati... Stando al passo con le notizie e con la storia. Perchè solo l’informazione ci dà la possibilità e l’opportunità di capire, comprendere, riuscire a discernere il senso di ciò che accade. Ma, anche più semplicemente, trovare opportunità e idee per organizzare nuovi progetti, svagarsi, capire cosa accade intorno a noi. Per chi, come noi, lavora nel mondo della comunicazione, ecco allora che diventa fondamentale e importante continuare ad aggiornarsi, adattarsi ai nuovi ‘media’ per veicolare i contenuti che quotidianamente, dal 2007, noi produciamo e vi offriamo. Sempre gratuitamente, e ci teniamo a sottolinearlo, perchè il nostro servizio è volutamente rivolto a voi lettori che, tutti, ma proprio tutti e senza impegno economico, potete accedere alle nostre notizie. E a voi inserzionisti, sempre più aziende che credete in noi e ci supportate, così da investire su un prodotto di qualità e grande diffusione. Ma veniamo alla sopresa delle ultime settimane: il canale Whatsapp. Lo avevamo già per Telegram ma la diffusione dell’app per messaggistica Whatsapp non ha paragoni in termini di utilizzo e condivisione di documenti, messaggi e informazioni. L’attivazione dei canali è una bellissima opportunità e ora, attivandolo, potete rimanare aggiornati giorno dopo giorno su quello che accade nel nostro territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!