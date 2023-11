Scuola di ingegneria industriale: Rossi direttore

Cambio della guardia alla guida della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC: il nuovo direttore è il professor Tommaso Rossi, che subentra alla prof.ssa Raffaella Manzini (in carica dal 2019).

Cambio della guardia alla guida della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC: il nuovo direttore è il professor Tommaso Rossi, che subentra alla prof.ssa Raffaella Manzini (in carica dal 2019). Entrato in ruolo come Ricercatore alla LIUC nel 2002, da quell'anno è docente all'interno del corso di laurea in Ingegneria Gestionale.

Nel 2011 fonda il Lean Club, oggi attivo nell’ambito della LIUC Business School, per aiutare le imprese a migliorare le proprie prestazioni nelle operations e nei servizi attraverso l’introduzione o l’ulteriore implementazione dei metodi lean.

Nel 2012 diventa Professore Associato e nel 2016 assume la direzione dell’ i - FAB, la fabbrica modello lean e industry 4.0 della LIUC. Dal 2019 è Professore Ordinario all’interno del settore di Impianti Industriali Meccanici.

Le sue aree di competenza riguardano la progettazione e la gestione di sistemi logistico-produttivi, con particolare focalizzazione sui temi della simulazione e dell’industry 4.0 in generale, del data science e dell’intelligenza artificiale applicati alla pianificazione e al controllo della produzione e del lean manufacturing.

“La nostra Scuola di Ingegneria è una realtà giovane e dinamica, attenta alle evoluzioni delle imprese. Nel ringraziare la professoressa Manzini per il prezioso lavoro svolto - commenta il Rettore della LIUC Federico Visconti - faccio i miei complimenti al prof. Rossi per il nuovo ruolo. I prossimi anni si prospettano sfidanti per il panorama universitario nel suo complesso e anche per noi, ma gli ottimi risultati dei nostri laureati in Ingegneria, che si collocano rapidamente e con successo nel mondo del lavoro, ci proiettano con determinazione verso la crescita del nostro progetto formativo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!