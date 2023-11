'Settimana del Piede Diabetico'

Per sensibilizzare i cittadini al piede diabetico, una delle più severe complicanze del diabete, il Centro Regionale di 3° Livello del Piede Diabetico del Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso - Magenta, in collaborazione con l’Associazione dei Diabetici della Provincia di Milano e Diabetic Foot International, ha organizzato la Settimana della Sensibilizzazione sul Piede Diabetico, che si terrà dal 7 al 14 novembre.

Per sensibilizzare i cittadini al piede diabetico, una delle più severe complicanze del diabete, il Centro Regionale di 3° Livello del Piede Diabetico del Presidio Ospedaliero di Abbiategrasso - Magenta, in collaborazione con l’Associazione dei Diabetici della Provincia di Milano e Diabetic Foot International, ha organizzato la Settimana della Sensibilizzazione sul Piede Diabetico, che si terrà dal 7 al 14 novembre. Nel corso dell'evento sarà effettuato uno screening gratuito ai cittadini controllando la glicemia capillare mediante reflettometro e al paziente già diabetico sarà eseguita una visita ai piedi per la valutazione del rischio.

