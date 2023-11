Nell’ambito di Glocal +, la nuova sezione del festival del giornalismo organizzato da VareseNews, l’Amministrazione comunale propone un convegno dal titolo 'Miva: dal recupero archeologico al turismo industriale'.

Nell’ambito di Glocal +, la nuova sezione del festival del giornalismo organizzato da VareseNews, l’Amministrazione comunale propone un convegno dal titolo 'Miva: dal recupero archeologico al turismo industriale' - La rete dei musei industriali e una nuova sfida per il Varesotto”, in programma l’8 novembre dalle 17 nella sala conferenze del Museo del Tessile.

“E’ un onore poter fare parte del festival in questa sezione che si apre al territorio e che rappresenta una nuova e prestigiosa vetrina per la città e segnatamente per il nostro Museo e per la rete del musei industriali del varesotto di cui il Museo del tessile è capofila – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura e Sviluppo economico Manuela Maffioli – Abbiamo risposto all’invito di Glocal perché possiamo contare su un progetto in grado di interpretare il tema del festival - “Visioni” - in chiave territoriale. La valorizzazione del territorio attraverso i templi del sapere e del saper fare è la nostra visione per Busto e la sua provincia”.

Il convegno ha infatti l’obiettivo di presentare MIVA, la rete dei musei industriali del Varesotto, che, oltre a custodire e valorizzare le preziose testimonianze del passato produttivo del territorio, stanno diventando un elemento di attrattività per un filone del turismo che si sta via via affermando anche in Italia, quello industriale.

Inoltre, visto che Busto è una città tessile e che il suo Museo del Tessile comprende una sezione dedicata alla moda, sarà proposto un omaggio allo stilista bustocco Walter Albini nel 40esimo della scomparsa, con un focus curato dalla storica del tessuto Margherita Rosina e dalla storica della moda Enrica Morini e introdotto da Erika Montedoro, conservatrice del Museo del Tessile.

Un’occasione per ricordare lo stilista, precursore del prêt-à-porter, un visionario che ha lasciato un'indimenticabile lezione di stile, intuito e innovazione, che solo dopo la sua morte è stata riletta da molti altri stilisti, alimentandone il mito. Al convegno seguirà una visita guidata al Museo curata dalla conservatrice.

Moderatore dell’incontro sarà il giornalista di Varesenews Orlando Mastrillo.

