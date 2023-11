L’appuntamento per tutti è per le 9.30 di domenica 5 novembre e il luogo di questa convocazione sarà piazza Mazzini di fronte alla biblioteca comunale. Va in scena la 'Camminata in Rosa', un'iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali congiuntamente a quello dello Sport e Cultura della città di Sesto Calende.

Davvero impressionate l’insieme dei gruppi, società sportive ed associazioni del territorio che supportano questa iniziativa. Ricordiamo solo la LILT (la Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore), la CAOS (il Centro Ascolto Operate al Seno) e l’ATS Insubria ASST Sette Laghi.

Come sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Jole Capriglia Sesia questo evento è l’apice delle diverse iniziative legate all’Ottobre in Rosa. "La capacità della nostra Città è stata quella di adottare un nuovo format di comunicazione ponendo però come obbiettivo primario quello della prevenzione contro il tumore al seno! E lo abbiamo fatto anche concretamente".

Ci si riferisce alla due operazioni. Senologia al Centro che ha portato in piazza una vera e propria clinica mobile e quella legata al Medical Center del Dottor Blumetti che in meno di un mese hanno sottoposto a prevenzione senologica quasi 200 persone.

Tra le diverse, poi, ricordiamo la Mostra Fotografia ‘WHY ME? WHY NOW?’ di Antonella Civera che ha avuto luogo presso la Sala Cesare da Sesto dal 22 settembre all’8 ottobre 2023 promosso dall’Assessorato alla Cultura in sinergia con il Fotocineclub Verbano APS.

Degno di nota anche ROSATOMICO che ha contaminato con le opere dell’Atelier Atomico di Luca Francocci e Paolo Bianchi molte attività commerciali del Centro Storico poi date all’incanto in occasione di una cena benefica a favore della CAOS.

Per domenica 5 novembre l’invito non è solo quello di presentarsi con un abbigliamento comodo e sportivo ma anche di farsi contagiare da qualcosa di rosa indossando un capo e un accessorio di questo colore.

Ci sarà giusto il tempo per iscriversi al gazebo posto a 2 passi dal Palazzo Comunale e ritirare il simpatico gadget riservato ad ogni partecipante prima di incamminarsi, tutti insieme, verso il Parco Europa.

Aspettiamoci un infinito e vivace ‘Fiume in Rosa’ che percorra la ciclo pedonale che porta verso l’Ex Idroscale Militare di Sant’Anna.

Qui ad aspettarci ci saranno diverse attività tra cui quella della BioGinnastica e quella possibile grazie ad Helena Graziano, Istruttrice della Sesto’76, chinesiologa e laureata in scienza dell’attività fisica del benessere e specializzata in attività fisica delle patologie oncologiche.

Per chi vorrà provarla saranno disponibili delle attrezzature e, divisi in gruppi da 10, si aspetterà il proprio turno. Nell’attesa avrete l’occasione di conoscere le ‘Ragazze’ del Dragon Boat in Rosa.

Il progetto più correttamente chiamato ‘Paddle 4 all- woman Dragon Boat in rosa’ di Sport e Salute e Federcanoa che sul territorio nazionale è affidato ad associazioni selezionate fra cui il nostro Circolo Sestese Canoa Kayak.

Un gruppo di donne operate di cancro al seno che ha formato, allenandosi ogni week end, un equipaggio su un dragonboat da 10 posti.

Toccherà a loro, scendendo in acqua, il compito di ricordare chi non ce la fatta con una toccante ‘celebrazione dei fiori’.

Per le 13 è previsto il ritorno verso il centro di Sesto Calende.

Per informazioni e prenotazioni (che potranno essere fatte anche domenica) è disponibile la biblioteca comunale allo 0331/922605 e 928160 oppure inviando una mail a biblio [at] comune [dot] sesto-calende [dot] va [dot] it.

