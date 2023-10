Un Ecomuseo tutto da scoprire

L'Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco organizza una rassegna davvero speciale, pensata per condividere con la nostra comunità i progetti che stiamo attualmente portando avanti nel nostro borgo e quelli che abbiamo programmato per il futuro.

L'Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco organizza una rassegna davvero speciale, pensata per condividere con la nostra comunità i progetti che stiamo attualmente portando avanti nel nostro borgo e quelli che abbiamo programmato per il futuro. Fil rouge sarà l’Ecomuseo che fa da portavoce della tradizione locale e si impegna, in sinergia con la comunità e le associazioni, a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Malesco. "Abbiamo contribuito a realizzare una serie di eventi coinvolgenti, adatti a persone di tutte le età e interessi. Le iniziative proposte non solo avranno un impatto significativo sulla comunità di Malesco, ma sono pensate anche per interessare chiunque vivi Malesco in forme diverse". La rassegna comprenderà quattro appuntamenti spalmati su due weekend, il primo nei giorni 11 e 12 novembre e il secondo nei giorni 1 e 2 dicembre.

