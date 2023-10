Casa di Comunità: sospensione temporanea dei servizi

ASST Valle Olona informa che, a partire da lunedì 30 ottobre e sino al 6 novembre, termine dei lavori di trasferimento degli uffici dal piano rialzato al primo, i servizi erogati presso la Casa di Comunità di Busto Arsizio di Piazzale Plebiscito 1 saranno temporaneamente non operativi.

Sarà pertanto necessario fare riferimento ai seguenti contatti in caso di richieste e/o informazioni urgenti:

• PUA (Punto Unico Accesso): tel. 0331 388011

• SCELTA/REVOCA inserire richieste sul portale

https://teknecloud.it/SIOC-ASSTVALLEOLONA/

• PROTESICA MINORE inviare una mail a protesicaminore [dot] busto [at] asst-valleolona [dot] it

• PROTESICA MAGGIORE inviare una mail a protesicamaggiore [dot] busto [at] asst-valleolona [dot] it

• CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI scrivere a patenti [dot] busto [at] asst-valleolona [dot] it

• COMMISSIONE PATENTI scrivere a commissione [dot] patenti [dot] busto [at] asst-valleolona [dot] it

A partire dal 6 novembre, data prevista per la riapertura parziale degli uffici competenti previo appuntamento, si accederà alla Casa di Comunità di Busto Arsizio sita in Piazzale Plebiscito dal cortile interno.

Gli uffici reperibili dall’ingresso della Scala A saranno PUA, Scelta/Revoca e Protesica, mentre quelli raggiungibili dalla Scala B coinvolgeranno le certificazioni medico-legali e la commissione patenti. Si informa, inoltre, che i servizi erogati dalla Casa di Comunità di Busto Arsizio di Viale Stelvio sono stati temporaneamente trasferiti presso il Padiglione Pozzi, all’interno del Presidio Ospedaliero di Busto, a cui si accede sempre da Viale Stelvio, ad eccezione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) che rimane nell’attuale struttura.

