Busto in Milanoguida.com

La città di Busto entra per la prima volta in Milanoguida.com, un portale molto seguito che propone visite guidate a mostre, monumenti e musei del capoluogo lombardo e “gite fuori porta” alla scoperta dei luoghi più suggestivi della Lombardia, come Como, Crespi d’Adda, Vigevano, Cremona.

Proprio nella sezione “gite fuori porta” è stato inserito, ed è il primo in assoluto dedicato alla nostra città, l’itinerario “Busto Arsizio e la sua gloriosa tradizione tessile”, che si svolgerà il 21 ottobre.

Visto che la proposta ha registrato in poco tempo il tutto esaurito, con un buon numero di prenotazioni di persone residenti a Milano, nell’hinterland milanese e nel Varesotto, la piattaforma ha organizzato un nuovo tour guidato in città che si svolgerà il 18 novembre.

"Siamo orgogliosi che Busto sia entrata a fare parte degli itinerari turistici di un portale come 'MilanoGuida', che prevede già significative proposte artistiche di grandi città – commenta il sindaco Emanuele Antonelli - Questo dimostra quanto anche la nostra Busto possa essere attrattiva anche per cittadini di altri territori e premia gli sforzi che, come Amministrazione comunale, stiamo mettendo in campo su questo fronte".

"Un orgoglio e una conferma: Busto merita davvero di essere guardata con occhi diversi, di vedere valorizzato il suo patrimonio architettonico, artistico e culturale in genere – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura e Sviluppo economico Manuela Maffioli - Questo riconoscimento che arriva dalla metropoli milanese è un altro passo sulla strada della promozione della città su cui stiamo lavorando unendo gli aspetti culturali, quelli promozionali e dell'ospitalità. Da fuori stanno dimostrando di riconoscere un valore in Busto, ora occorre che anche la città creda sempre più in se stessa e nelle sue evidenti possibilità. Noi proseguiamo con entusiasmo rinnovato e con la determinazione di sempre".

Per preparare l’itinerario bustocco le guide del portale si sono confrontate con il servizio di Didattica museale che ha fornito tutto il supporto necessario.

