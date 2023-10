'CommerciAmo', Marcallo si trasforma in vetrina

Presso la Sala Cattaneo di Marcallo si terrà nel primo weekend di novembre l'iniziativa organizzata dagli associati di Confcommercio, per dare spazio e lustro ai commercianti locali.

Nel novero degli appuntamenti che contraddistinguono gli interventi della Confcommercio Territoriale Magenta e Castano Primo a supporto e valorizzazione delle proprie realtà imprenditoriali Associate, ci sono certamente anche eventi nei quali valorizzare le peculiarità che contraddistinguono il ‘fare quotidiano’ degli imprenditori stessi. Proprio con questi obbiettivi e finalità nelle prossime giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 presso la Sala Cattaneo (Parco Ghiotti) in Marcallo con Casone troverà corpo l’evento "CommerciAmo".

L’iniziativa, che ha raccolto il Patrocinio ed il fattivo sostegno dell’’Amministrazione comunale di Marcallo con Casone ha, infatti, il fine di ‘accorpare’ in un’unica occasione vere e proprie eccellenze del mondo del commercio, della più alta artigianalità pasticcera e delle infinite passioni che contraddistinguono il commercio ed il tessuto imprenditoriale locale.

All’appuntamento, che prenderà il via alle ore 10:00 di sabato 4 novembre e riprenderà, con orario continuato, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di domenica 5 novembre, saranno presenti, con stands, dedicati, nei quali poter acquistare, degustare, visionare, prenotare o scegliere già i prossimi regali di Natale, le seguenti realtà: Erboristeria Chicche di Salute (Castano Primo), Il Fiore Società Cooperativa (Magenta), Doctorbike Store (Magenta), La Casa della Pizza (Robecco sul Naviglio), Love&Gelato (Magenta), Marnati Confezione Regalo Enogastronomiche (S. Stefano Ticino), La Buon Gustaia Pasticceria (Uboldo), L’Arte del Dolce Pasticceria (Corbetta), Pasticceria Moschella (Nerviano), Tutto per la Casa (Castano Primo).

“L’evento che come Confcommercio abbiamo ritenuto organizzare con il fondamentale apporto e partecipazione delle nostre preziose realtà imprenditoriali Associate, cui indirizzo il mio personale ringraziamento per quanto hanno inteso indirizzare in termini di passione e impegno - evidenzia il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – è la fattiva dimostrazione di quanto il tessuto commerciale locale, in commistione con la nostra Organizzazione sia in grado di proporre ed offrire ai visitatori che si recheranno nel primo week-end di novembre a Marcallo, dove queste realtà che rappresentano davvero una eccellenza del nostro Territorio presenteranno il loro meglio. Mi auspico che questa iniziativa raccolga il consenso che merita ponendo così il primo tassello di un mosaico quale quello che contraddistinguerà il programma di iniziative 2024 della nostra Associazione Territoriale”.

“La nostra Amministrazione ha immediatamente sostenuto il Progetto presentatoci da Confcommercio – afferma l’Assessore al Commercio di Marcallo con Casone, Oscar Zorzato – non solo per le pregevoli finalità che l’iniziativa condivide con il nostro Comune ma soprattutto per dare corpo, insieme alla più importante Associazione di riferimento del Territorio, ad un intervento che sia fortemente riconducibile alle progettualità e ambiti di sviluppo e promozione del Territorio propri del Distretto di Interesse Diffuso (DID) del Commercio di cui questo Comune riveste l’importante compito di Capofila. Ovviamente per quanto abbiamo avuto modo di poter apprezzare in termini di cura e capacità organizzative saremo ancora e con piacere a disposizione della Confcommercio Territoriale per ogni futura manifestazione”.

