Sabato 21 ottobre dalle 9.30 la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà la prima edizione del convegno "L'amore oltre... L'affettività e la sessualità nella disabilità”, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Centro diurno per persone con disabilità “Belotti Pensa” di Busto Arsizio, gestito dalla Società Dolce.

Sabato 21 ottobre dalle 9.30 la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà la prima edizione del convegno "L'amore oltre... L'affettività e la sessualità nella disabilità”, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Centro diurno per persone con disabilità “Belotti Pensa” di Busto Arsizio, gestito dalla Società Dolce. A moderare l’incontro, che sarà aperto dall’intervento di monsignor Severino Pagani, sarà l’Assessore all’Inclusione sociale e Salute Paola Reguzzoni.

“Per Busto è la prima volta in assoluto che un tema molto delicato - l’amore e l’affettività in tutte le sue forme per le persone che hanno una disabilità, sia fisica che psichica - un tema che si fa fatica ad affrontare in Italia soprattutto per ragioni culturali, viene approfondito in un ambito pubblico e con la regia del Comune – ha osservato l’assessore –. Dal mio osservatorio si nota la concreta difficoltà delle famiglie a dare supporto ai figli su questa tematica, si sentono abbandonate a loro stesse. Per incominciare quindi a dare loro dei punti di riferimento, abbiamo organizzato questo convegno che è solo l’inizio di un progetto più articolato, che prevede anche la possibilità di incontri one to one o di gruppo con specialisti per approfondire e cercare soluzioni concrete. Seguirà poi un convegno finale, che, ne sono certa, non concluderà l’esperienza, perché il servizio sarà richiesto dal territorio anche dopo questi primi mesi”.

Il convegno si concluderà con una performance teatrale dei ragazzi che frequentano il CDD Belotti Pensa, i "Belottiani".

Aderiscono all’iniziativa ANFFAS Busto Arsizio, Cooperativa Sociale Progetto 98, Liberi di Crescere onlus, Progetti Fantasia, O.E.A.S. (Operatore Emotività Affettività Sessualità) e B.A.Co.Ge. (Busto Arsizio Coordinazione Genitoriale - Servizi giuridici per la famiglia e i minori).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!