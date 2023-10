"Dona i tuoi occhiali usati"

Presentato, in occasione della Giornata mondiale della vista, il progetto di raccolta e rigenerazione degli occhiali usati promosso dal Lions Club Castellanza Malpensa.

Presentato, in occasione della Giornata mondiale della vista, il progetto di raccolta e rigenerazione degli occhiali usati promosso dal Lions Club Castellanza Malpensa, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, Associazione Commercianti Confcommercio Busto e Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio con il coinvolgimento delle scuole cittadine.

I Lions si occuperanno della raccolta nelle scuole e dell’invio a un laboratorio di Chivasso che recupera e rigenera gli occhiali per un nuovo utilizzo. Saranno poi gli ottici che partecipano all’iniziativa ad occuparsi della consegna degli occhiali a coloro, bambini e adulti, che ne avranno bisogno, ai quali offriranno anche una visita gratuita.

“E’ un progetto che i Lions portano avanti da anni con grande successo che abbiamo innovato per quanto riguarda la destinazione degli occhiali: spesso nelle scuole vediamo infatti bambini con difficoltà che possono essere risolte semplicemente con un paio di occhiali nuovi, ma purtroppo non tutte le famiglie possono permettersi la spesa – ha affermato l’assessore alle Politiche educative, Daniela Cinzia Cerana - Con gli assessori Manuela Maffioli e Paola Reguzzoni abbiamo lavorato per creare una rete che favorisca una ricaduta del progetto sul territorio: grazie ai Lions e agli ottici, una parte degli occhiali sarà destinata alle persone segnalate dall' Assessorato all'Inclusione Sociale e Salute Città di Busto Arsizio, una parte andrà come sempre alle associazioni che si occupano dei bisogni del terzo mondo. Abbiamo coinvolto i dirigenti scolastici affinché sensibilizzino studenti e famiglie sull’importanza del #dono e del recupero degli occhiali”.

“I 9 negozi di ottica che aderiscono dimostrano anche in questa occasione il forte senso di appartenenza dei commercianti al tessuto sociale di questa città, la profonda consapevolezza del ruolo che svolgono nella nostra comunità, un ruolo che sanno interpretare al meglio: quando c’è bisogno di aggiungere un #cuore, loro ci sono sempre – ha commentato la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Maffioli – Sottolineo anche il forte significato simbolico di questa iniziativa: dare la possibilità di vedere è un modo di vedere la realtà oltre le apparenze e in un contesto internazionale di grande dolore produce una ragione di rasserenamento generale”.

