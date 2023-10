La comunità di Cuggiono piange Franca Oldani, la storica 'Masnai', che si è spenta improvvisamente. Per 60 anni, con il fratello Elio, ha lavorato al distributore di benzina e curato il volley cittadino con la GROF.

Un volto da sempre sorridente che, insieme al fratello Elio, per ben 60 anni ha 'rifornito' di benzina il paese. Si è spenta improvvisamente, a 79 anni, ma di lei rimane un ricordo che va al di là del suo lavoro. Franca, infatti, è stata fino ad ora anche il 'volto' di una parte dello sport locale: alla guida della GROF, la società di volley cuggionese. Di lei si ricorda anche una partecipazione molto ironica, girata in un supermercato locale, per il film di Checco Zalone 'Che bella giornata'.

Ecco un nostro ricordo, tratto dalla nostra pubblicazione 'Volti di Cuggiono', nel 2018 con la collaborazione di Hermes Mereghetti.

Se nella piazza del paese avvicini una qualsiasi persona e chiedi informazioni “della Franca Oldani”, probabilmente molti non ti sanno aiutare. Ma se chiedi della “Franca Masnai”, la maggior parte della gente ti indica la strada da seguire per incontrarla: prosegui in direzione Inveruno, al secondo semaforo svolti a destra. La trovi alla pompa di carburante che sta sulla sinistra, sulla strada che porta a Casate. Franca, da sempre, gestisce la locale e ormai storica stazione di servizio Agip in compagnia dei fratelli.

Legatissima alle proprie radici e alla vita sociale del paese, nel 1966, spinta dalla passione per lo sport fonda la “Grof”, una squadra di pallavolo femminile. Negli anni successivi, grazie alla sua tenacia e all’instancabile forza di volontà che la caratterizza da sempre, riesce a far costruire un nuovo campo da volley per svolgere gli allenamenti e giocare le partite casalinghe di campionato. Oggi, a distanza di cinquant’anni, la “squadra di Franca”, che negli anni ha cambiato nome in “Volley Grof”, conta ben cinque squadre di varie categorie, militanti in diversi campionati femminili inseriti nel calendario della federazione italiana pallavolo.

In questo paese fiore all’occhiello della provincia di Milano, Franca sta lasciando un segno indelebile nei ricordi delle persone vicine al mondo dello sport.

Attivissima nonostante il passare degli anni, determinata più che mai. Una donna d’altri tempi con un grande amore verso la sua gente, sempre pronta a confrontarsi e a mettersi in gioco in ogni nuova sfida.

Piazza San Maurizio, al semaforo si deve svoltare a destra. Subito dopo sulla sinistra c’è un benzinaio: Franca la trovi lì.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!