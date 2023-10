Interventi al centro sportivo

Di San Giorgio è uno dei biglietti da visita dorati. Specialmente per quanto concerne il mondo dello sport. Il centro sportivo 'Angelo Alberti' è pronto a rimettersi a nuovo.

Di San Giorgio è uno dei biglietti da visita dorati. Specialmente per quanto concerne il mondo dello sport. Il centro sportivo 'Angelo Alberti' è pronto a rimettersi a nuovo. "Un lavoro utile - spiega il vicesindaco Walter Cecchin - per continuare il progetto di risparmio energetico attivato da diversi anni sul nostro territorio". L'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti situati nelle torri faro. Peraltro il Comune non ha dovuto stanziare alcun Euro perché il progetto di riammodernamento risulta coperto dai finanziamenti dell'Unione Europea. L'opera muove un importo di circa 70 mila Euro e riguarda anche la sostituzione dei fari posti sopra la tribuna centrale. Il tempio, tra le altre, del Calcio San Giorgio e del cross country internazionale del Campaccio si appresta quindi a ricevere un'iniezione di ammodernamento.

