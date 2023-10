Erika Pastori, dalla civica a Fdi

Importante novità nella composizione del consiglio comunale di Boffalora Ticino: Erika Pastori entra a far parte del gruppo di Fratelli d’Italia, diventando la prima consigliera del partito della Premier Giorgia Meloni. 39 anni, impiegata amministrativa, era stata eletta consigliere nella lista ‘Sabina Doniselli sindaco’.

“Da tempo condivido il percorso politico di FdI” spiega Erika Pastori”; proposte e ideali sono vicini al mio modo di essere e di pensare la società che voglio lasciare ai nostri figli. L’obiettivo comune è lavorare per il bene di Boffalora: io abito qui da sempre insieme alla mia famiglia e sono convinta che grazie anche alle battaglie che condividerò con Fratelli d’Italia, renderemo Boffalora ancora più vivibile, sicura ed a misura d’uomo”.

“L’ingresso di Erika Pastori permette a Fratelli d’Italia di entrare in Consiglio Comunale a Boffalora”, aggiunge Sandro Sisler, coordinatore FdI della provincia di Milano. “Competenze e professionalità al servizio della comunità: un percorso condiviso che dimostra ancora una volta la crescita di Fratelli d’Italia su tutto il territorio e la massiccia condivisione ai nostri propositi. Un bene per Boffalora, la Lombardia e tutta l’Italia”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!