Meno mozziconi a terra

Continua l’impegno da parte del Comune di Magnago in merito all’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio e al mantenimento del decoro urbano. Altro tema che riguarda l’ambiente in cui viviamo è l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. "Purtroppo permane per alcuni l’abitudine di gettare il mozzicone per strada, nei parchi e in altri luoghi pubblici - scrivono - Questo comportamento non solo danneggia l’estetica della città, ma ha anche gravi conseguenze per l’ambiente e la salute di tutti noi. I mozziconi di sigaretta contengono sostanze tossiche che possono inquinare il suolo e l’acqua. Inoltre, possono rappresentare un pericolo per gli animali domestici e selvatici che potrebbero ingerirli accidentalmente. Invitiamo a smaltire correttamente i mozziconi di sigaretta utilizzando i contenitori appositi o i cestini per rifiuti. Insieme possiamo contribuire a preservare la bellezza e la sostenibilità del nostro ambiente locale".

