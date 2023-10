Giornate FAI d'Autunno a Busto

Giornata FAI d'Autunno: Busto Arsizio partecipa con la Delegazione FAI del Seprio, la collaborazione e il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’atteso evento che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. Anche Busto Arsizio partecipa con la Delegazione FAI del Seprio, la collaborazione e il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Sabato e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il Centro Formazione Professionale ENAIP Lombardia e il Villaggio Sant’Anna, opere di Enrico (Richino) Castiglioni. La delegazione Fai ha infatti scelto di far conoscere le opere dell'architetto bustocco, con particolare attenzione ai suoi progetti e realizzazioni degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, sottolineando l’importanza della sua figura nel panorama nazionale del XX secolo. Sabato 14, alle 21, in Sala Tramogge è in programma un'ulteriore occasione di approfondimento, una conferenza dal titolo 'Enrico (Richino) Castiglioni. Architettura e ideale'. Durante le Giornate sarà possibile visitare altre opere del Castiglioni sul territorio: l'ISIS C. Facchinetti a Castellanza, l'Istituto Comprensivo G. Parini e la Chiesa dei SS. Nazario e Celso a Gorla Minore.

