Bernate: posta chiusa per lavori

L’Ufficio Postale di Bernate Ticino rimarrà chiuso dal 13 ottobre al 4 dicembre. A dare la comunicazione proprio il Comune di Bernate informato da Poste Italiane della chiusura per lavori infrastrutturali in vista dell’attuazione del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale’ il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del divario digitale nei piccoli centri e nei Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.. Gli utenti dell'ufficio postale di Bernate Ticino faranno riferimento allo sportello di Ponte Vecchio, mentre gli sportelli postali più vicini al territorio comunale sono quelli di Mesero e Magenta.

