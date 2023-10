Tornavento: battaglia 'nazionale'

La rievocazione storica della battaglia di Tornavento è entrata a far parte anche delle iniziativa mappate dal Ministero dei Beni Culturali.

Si scrive Tornavento, si legge, sintetizzando, battaglia ‘nazionale’. Non più soltanto, insomma, la dimensione locale e regionale, perché adesso la storica rievocazione della frazione di Lonate Pozzolo è entrata a far parte anche delle iniziativa mappate dal Ministero dei Beni Culturali. “Un traguardo che ovviamente ci riempie di orgoglio - commenta il presidente dei ‘Cavalieri del Fiume Azzurro’, Franco Bertoni - E’ la dimostrazione della bontà del lavoro che stiamo portando avanti ormai da molti anni. Questo riconoscimento, quindi, per noi è uno stimolo a continuare ad essere testimoni del nostro passato”. “Il fatto di essere stati riconosciuti a livello nazionale, come potete ben capire, è una gratificazione per quanto fatto nel tempo - afferma Angelo Fornara - Dietro la rievocazione vera e propria, infatti, ci sono impegno, attenzione, programmazione e cura dei dettagli. Un’attività di organizzazione che praticamente non si ferma quasi mai, appunto per far sì che ogni singolo momento sia realizzato nel miglior modo possibile. Ecco perché il traguardo raggiunto nelle scorse settimane è un ulteriore tassello per guardare al presente e al futuro con ancor più solerzia”.

LA BATTAGLIA MAPPATA DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI



