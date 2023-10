Campagna Amica al Milano Certosa District

Campagna Amica arriva al Milano Certosa District con il primo mercato contadino settimanale all’aperto dell’area metropolitana in cui sarà possibile fare la spesa al pomeriggio.

Campagna Amica arriva al Milano Certosa District con il primo mercato contadino settimanale all’aperto dell’area metropolitana in cui sarà possibile fare la spesa al pomeriggio. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione dell’inaugurazione del farmers’ market di via Varesina 162, nel quartiere Certosa, zona nord ovest della città.

L’appuntamento con il taglio del nastro è per domani, giovedì 5 ottobre, alle 13 alla presenza di Umberto Bertolasi, direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, e di Vincenzo Giannico, direttore esecutivo RealStep Sicaf. In occasione dell’inaugurazione – precisa la Coldiretti interprovinciale - il mercato resterà aperto già dalle ore 12 e fino alle ore 18; poi, ogni giovedì pomeriggio, sarà possibile acquistare direttamente dai campi alla tavola alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio, dall’ortofrutta alle composte e dalla pasta fresca alle uova, fino ai formaggi di capra e latte vaccino oltre al pane e ai prodotti da forno.

Il nuovo farmers’ market di Campagna Amica si inserisce nell’area della Forgiatura, il campus integrato di 30mila metri quadrati sorto in un'area industriale un tempo dismessa, che un progetto di rigenerazione urbana ha trasformato in distretto dell’innovazione con un’attenzione particolare ai temi dell’agroalimentare.

Il mercato di via Varesina – chiarisce la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - si aggiunge agli altri farmers’ market di Campagna Amica già attivi nell’area metropolitana, che diventano che diventano così quindici in tutto. Oltre a quello del Milano Certosa District ci sono anche quelli di Bresso (sabato 8-13), Busto Garolfo (terza domenica del mese, 8-13), Castano Primo (martedì 8-13), Parabiago (venerdì 8-13), Paullo (mercoledì 8-13, sabato 8-19), Rho (sabato 8-13), Rozzano (seconda e quarta domenica del mese, 8-13), San Donato Milanese (sabato 8-13) e Senago (mercoledì 8-13). A Milano ci sono il mercato coperto di Porta Romana (mercoledì 8-14, venerdì 16-21 e sabato 8-14) e quelli del Terminal 24 (sabato 8-13), di via Rizzoli (venerdì 8-13), del Centro Pavesi (sabato 8-13) e di via Zuccoli (martedì 8-13).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!