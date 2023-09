Ex Pensotti: approvato il piano attuativo

La giunta di Legnano ha approvato il piano attuativo ex Mario Pensotti, a completamento del piano che riguardava l’intera area occupata dalla fabbrica Officine Mario Pensotti dismessa dal 1985.

La giunta di Legnano ha approvato il piano attuativo ex Mario Pensotti, a completamento del piano che riguardava l’intera area occupata dalla fabbrica Officine Mario Pensotti dismessa dal 1985. Nel primo decennio del Duemila il piano, già presente nel Prg del 2003, era stato attuato esclusivamente per la parte che insiste sul quadrilatero compreso fra le vie XXIX Maggio, Bezzecca e Pietro Micca. Da realizzare restava la parte compresa fra le vie XXIX Maggio, Bezzecca e Plinio per una superficie pari a 21mila 145 metri quadrati, dove l’unico edificio presente è la palazzina Uffici con fronte su via XXIX Maggio. La vocazione di quest’area è sempre stata di natura residenziale.

"Inizia un processo di rigenerazione diffusa di Legnano che investirà non solto le aree dismesse, ma tutta la città - dichiara l’assessore alla Città futura Lorena Fedeli - Questo piano è il primo frutto di una visione di città chiara e definita, che agevola gli investitori nella realizzazione dei piani urbanistici definendo in maniera precisa le richieste dell’amministrazione: in questo modo ogni operatore concorre a realizzare una parte di un progetto urbano unitario".

Dice il sindaco Lorenzo Radice: "L’approvazione di questo piano è un altro tassello del puzzle che stiamo ricomponendo, facendo davvero la rigenerazione dei tantissimi luoghi abbandonati o “irrisolti” da decenni in questa nostra città, come, appunto, il recupero di un’area dismessa quale l’ex Mario Pensotti, l’acquisizione di una porzione significativa dei Boschi Ronchi, la rigenerazione di edifici inutilizzati come l’ex sede della Provincia in via dei Mille e la palazzina ex Gil di via Milano o di manufatti storici come i solarium e altri ancora ne arriveranno. Il mio grazie va all’assessore Fedeli e agli uffici per un lavoro fatto con fatica, pazienza e competenza".

Il piano attuativo approvato dalla giunta vedrà la realizzazione di 8mila 659 metri quadrati di residenziale (inferiore ai 10mila consentiti dal Piano) distribuiti in quattro edifici da cinque piani e altezza massima inferiore ai 17 metri. Nel piano la superficie da destinare a servizi pubblici è pari a 6mila 977 metri quadrati contro i 3mila 543 spettanti sulla base delle norme tecniche di attuazione, quindi pari a quasi il doppio.

Le utilità pubbliche originate dal piano sono di tre tipi:

• una piazza pubblica di oltre 1900 metri quadrati e una superficie verde di quasi 1.800 metri quadrati.

• la cessione di 200 metri quadrati al piano terra dell’ex Palazzina Uffici, edificio cha sarà ristrutturato a carico dell’operatore. Da notare che il PGT vigente, in base alle superfici realizzate, prevederebbe, per la Palazzina, solamente il comodato d’uso per 8 anni di una superficie di 100 metri quadrati.

• parcheggi per 2971 metri quadrati (pari a 104 posti auto -contro i 58 di dotazione minima previsti) e distribuiti fra le vie XXIX Maggio, Bezzecca e Plinio;

La realizzazione della parte pubblica dovrà avvenire entro 36 mesi dall’approvazione del piano attuativo.

"Con l’approvazione di questo piano andiamo finalmente a integrare nella città una porzione di territorio che rappresenta da quasi quarant’anni un buco nero nel tessuto urbano – conclude Fedeli - Questo piano, coerentemente con le indicazioni della variante al PGT per l’area realizza uno spazio di servizi per il quartiere dotandolo di una piazza pubblica e di parte di un edificio che diventeranno punti di aggregazione e socializzazione, adesso del tutto assenti in questa parte di città. In questo modo cominciamo a dare forma a “Una città, undici quartieri”, ossia la nostra idea di città pubblica contenuta nella proposta di PGT che prevede un progetto di dotazione di servizi per ogni quartiere di Legnano. Con la realizzazione di questo piano non scomparirà soltanto un’area dismessa della città, che ha visto diversi sgomberi di occupanti abusivi negli anni, contribuendo così a una maggior sicurezza nel quartiere, ma si risolverà anche un problema molto sentito dai residenti, che è la cronica mancanza di posti auto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!