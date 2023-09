600 mila euro ai Consorzi per ottimizzare l'uso dell'acqua

Regione Lombardia stanzia 600.000 euro a favore dei Consorzi di Bonifica che presenteranno progetti finalizzati ottimizzare l'uso dell'acqua e, contestualmente, alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

Regione Lombardia stanzia 600.000 euro a favore dei Consorzi di Bonifica che presenteranno progetti finalizzati ottimizzare l'uso dell'acqua e, contestualmente, alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Lo annuncia l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

"Questa iniziativa - commenta l'assessore Beduschi - prevede la possibilità per i Consorzi di introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi per migliorare la gestione delle risorse idriche e valorizzare di conseguenza il territorio della Pianura lombarda che contribuiscono a custodire. Attraverso la gestione delle acque a uso irriguo a servizio dell'agricoltura, ma anche controllandole quando in eccesso, contribuiscono alla difesa del territorio, svolgendo quindi un doppio ruolo fondamentale anche se ancora poco conosciuto".

La rete irrigua e di bonifica lombarda è una delle più capillari in Europa ed è suddivisa in 12 comprensori. I Consorzi di bonifica permettono direttamente l'irrigazione di circa 450.000 ettari, grazie a un complesso reticolo di canali che sfiora i 18.000 chilometri di estensione.

Le manifestazioni di interesse apriranno il 29 settembre e i progetti presentati dovranno focalizzarsi nella realizzazione di interventi che prevedano, a esempio, il miglioramento qualitativo delle acque, anche intervenendo per ridurre la concentrazione di sostanze come azoto e fosforo mediante il mantenimento in alveo di vegetazione acquatica. Si potrà, inoltre, intervenire con lavori di sistemazione del reticolo per ridurre le perdite d'acqua. Infine, potranno essere introdotte azioni di riqualificazione ambientale.

"Regione Lombardia - conclude Alessandro Beduschi - crede fortemente nel compito dei Consorzi di bonifica, che hanno un ruolo sempre più centrale nella gestione di una risorsa come l'acqua in un territorio vasto e complesso, con opere realizzate dall'uomo nel corso dei secoli che hanno determinato in larga misura lo sviluppo socioeconomico della Lombardia e che oggi sono importantissime anche in ottica di valorizzazione ambientale e turistica".

