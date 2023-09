'Banda Larga': 34 mila euro dalla Regione

L'idea era creare uno spazio a beneficio dei giovani e dell'elaborazione dei loro progetti. Obiettivo centrato: il progetto Banda Larga, sotto il cielo di Busto Garolfo, ha sedotto anche la Regione che ha fatto pervenire un contributo di 34 mila euro nell'ambito del bando Giovani Smart.

L'idea era creare uno spazio a beneficio dei giovani e dell'elaborazione dei loro progetti. Obiettivo centrato: il progetto Banda Larga, sotto il cielo di Busto Garolfo, ha sedotto anche la Regione che ha fatto pervenire un contributo di 34 mila euro nell'ambito del bando Giovani Smart. "Un ottimo risultato - afferma la lista di maggioranza Busto Garolfo Paese Amico in una nota - raggiunto da una squadra davvero fortissima composta dal Comune di Busto Garolfo, dall'assessorato alle Politiche Giovanili, da Informa Giovani, Informa Lavoro, Corpo musicale Santa Cecilia, associazione Radio Olee, spazio giovani Impresa Sociale e consulta giovani". Il progetto è stato presentato in una serata alla quale hanno preso parte anche il baby sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Mattia. In tutto il progetto ha coinvolto una quarantina di giovani che il comune ha ringraziato per avere "Saputo cogliere questa importante opportunità per la nostra comunità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!