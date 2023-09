Urban Nature, che giunge nel 2023 alla sua VII edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Urban Nature, che giunge nel 2023 alla sua VII edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’edizione 2023 torna con 3 grandi progetti: la manifestazione nelle piazze per il progetto “Oasi in Ospedale”, eventi in tutta Italia e il contest per le scuole.

Nel fine settimana del 30 settembre - 1° ottobre, in occasione dell'Onomastico della Terra 2023, celebreremo la Festa della Natura in città con eventi, iniziative e laboratori per riscoprire la bellezza e l’importanza della natura in città.

Eventi sportivi outdoor, laboratori didattici, passeggiate naturalistiche, proiezioni di film e documentari, e tante altre attività per grandi e piccini a cui portai prendere parte!

Quest'anno, il WWF Insubria gruppo di Legnano, supporterà la UILDM di Legnano che durante l’evento, con l’ausilio della Joëlette, una carrozzina fuoristrada monoruota, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l’aiuto di almeno due accompagnatori, permetterà di poter fare una visita guidata all'interno del Parco alla scoperta della storia e della biodiversità presente nel nostro parco cittadino.

Link iscrizione: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2023/natura-inclusi.... Appuntamento sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 14.30 alle 18 presso il Parco ILA a Legnano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!