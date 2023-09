Teatro e solidarietà a Busto

Una sera a teatro per beneficenza. Venerdì 6 ottobre al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (alle 21), Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e Leo Club Busto Arsizio propongono una serata per sostenere due realtà che operano al fianco di minori con fragilità: l’associazione Liberi di Crescere odv e la cooperativa Progetto Pollicino.

Una sera a teatro per beneficenza. Venerdì 6 ottobre al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (alle 21), Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e Leo Club Busto Arsizio propongono una serata per sostenere due realtà che operano al fianco di minori con fragilità: l’associazione Liberi di Crescere odv e la cooperativa Progetto Pollicino. In scena ci sarà la compagnia Sipariando di Cristina Sporeni con la farsa brillante di Peppino De Filippo “Pranziamo insieme” con la regia di Franco Longobardi. L’iniziativa si inserisce nella rassegna teatrale organizzata dalla compagnia Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari, in memoria di Piera Macchi, Ambrogio Pisani e Claudio Foresti.

Con un’opera divertente e ricca di dialoghi tra il nonsense e l’assurdità, la volontà dei promotori è quella di focalizzare l’attenzione sui bambini che hanno qualche difficoltà in più. La serata è infatti dedicata a due realtà bustocche che instancabilmente si prendono cura dei minori fragili: l’associazione Liberi di Crescere odv è lo spazio dove giovani volontari si impegnano a ravvivare il tempo libero di bambini e ragazzi con disabilità attraverso l’organizzazione di esperienze sportive, gite e uscite; Progetto Pollicino onlus è invece una cooperativa sociale dedicata ai minori fragili che opera con due strutture: attraverso la comunità “La Casa dei Piccoli”, servizio di carattere residenziale, ospita bambini fino ai 6 anni che vengono allontanati dalla famiglia dal Tribunale; con “La Chiave d’Oro”, struttura diurna, svolge un’azione preventiva permettendo ai minori accolti di fare esperienze nuove e scoperte stimolanti per la loro crescita e ai loro genitori di essere supportati nel superamento delle difficoltà familiari.

Lo spettacolo è a ingresso libero con offerta che sarà destinata interamente, grazie alla concessione del patrocinio del Comune di Busto Arsizio, alle due realtà di Busto Arsizio.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino attraverso la pagina Facebook del Club, la mail andrea [dot] arnaudo66 [at] gmail [dot] com oppure il cellulare (anche con messaggio whatsapp) 347/2706687.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!