Rischio idrogeologico: stanziati 5 milioni

La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera che stanzia 5 milioni di euro per interventi sulla rete idrica volti ad aumentare la resilienza del territorio e mitigare il rischio idrogeologico, anche nel caso di eventi emergenziali e catastrofici. L'ente attuatore dei lavori è l'Agenzia interregionale fiume Po.

"Questa decisione - ha spiegato l'assessore Gianluca Comazzi - rappresenta un altro significativo passo avanti verso la tutela delle comunità locali. Sono 23 le opere di cui si compone il piano che interesserà i corsi d'acqua che attraversano le provincie di Milano, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona".

"Questa delibera - ha chiarito l'assessore - è quindi frutto del lavoro congiunto e dell'impegno costante dell'assessorato e di Regione Lombardia che rafforza così l'attenzione verso la salvaguardia del territorio".

"Grazie a questi investimenti mirati, la Regione dimostra ancora una volta - ha ribadito - il suo impegno nella prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al dissesto idrogeologico".

