La Futura concede il bis al Trofeo Bellomo

Nell’antipasto della prima di campionato tra Futura – Albese, valido per la finalissima del 43° Trofeo Bellomo, hanno la meglio le cocche che trionfano 3-1 (25-19; 23-25; 25-21; 25-21) e mettono le mani sulla coppa per il secondo anno consecutivo. Una vera e propria battaglia durata quattro set quella tra le due formazioni decise a non mollare nulla e capaci di regalare già sprazzi di bella pallavolo. Top scorer tra le cocche Zanette che chiude a quota 23 punti, seguita da Cvetnic a quota 16. Brilla non solo l’attacco ma anche la difesa delle biancorosse con Bonvicini che si prende il titolo di MVP.

