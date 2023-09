Il flashmob di 'Cats' a 'QuattroZampeInFiera'

Sabato 30 settembre, in occasione di 'QuattroZampeInFiera' a Novegro (Milano), si terrà in anteprima il flashmob di 'Cats', il musical firmato Massimo Romeo Piparo che, dopo il grande successo della scorsa Stagione, debutterà a Milano, nel Sistina Chapiteau, il prossimo 13 dicembre.

Sabato 30 settembre, in occasione di 'QuattroZampeInFiera' a Novegro (Milano), si terrà in anteprima il flashmob di 'Cats', il musical firmato Massimo Romeo Piparo che, dopo il grande successo della scorsa Stagione, debutterà a Milano, nel Sistina Chapiteau, il prossimo 13 dicembre. Sul palco del Parco Esposizioni Novegro, una colonia di gatti umanizzati eseguirà spettacolari coreografie, in un'atmosfera unica fatta di fantasia, romanticismo e grande musica. La presenza di 'Cats', uno dei musical più amati di tutti i tempi, alla fiera più importante dedicata ai nostri amici a quattro zampe promette di aggiungere un tocco di magia e intrattenimento al programma dell'evento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!