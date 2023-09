Palazzo Lombardia - presentata la mostra 'Unwerable Collection', un'iniziativa promossa nell'ambito del progetto 'Sulla mia pelle: vivere con la GPP'

Per la prima volta in Italia arriva la 'Unwearable Collection'. La mostra dell'artista americano Bart Hess è caratterizzata da cinque sculture che rappresentano le difficoltà delle persone colpite da Psoriasi Pustolosa Generalizzata (GPP), patologia rara della pelle. Il vernissage, inserito nell'ambito del progetto 'Sulla mia pelle: vivere con la GPP', è stato presentato a Palazzo Lombardia, alla presenza del governatore della Regione, Attilio Fontana.

"Regione Lombardia - ha affermato Fontana - sostiene queste iniziative che mirano ad accendere i riflettori su patologie rare, talvolta poco conosciute ma invalidanti e, in alcuni casi, anche mortali. La Psoriasi Pustolosa Generalizzata, tra l'altro, causa anche gravi disagi psichici nei pazienti". "La mostra - ha aggiunto il governatore - ha anche ispirato una sfilata di moda all'interno della Fashion week. Ritengo sia un messaggio fortissimo, perché non è facile 'indossare' questa patologia. L'arte è un mezzo espressivo potente capace di veicolare importanti messaggi, dimostrazione che la Fashion week deve e può diventare momento di attenzione e riflessione. Voglio anche ringraziare i medici lombardi che, quotidianamente, supportano i pazienti nei lunghi percorsi terapeutici necessari per convivere con la malattia. In Lombardia esistono centri di eccellenza che, attraverso percorsi clinici dedicati e grande lavoro di squadra, ottengono grandi risultati".

"La virtuosa collaborazione - ha concluso Fontana - della casa farmaceutica Boehringer Italia, delle società scientifiche Adoi e Sidemast, dell'Associazione di pazienti e dell'Accademia del Lusso e della Moda dimostra che le sfid più impegnative e si possono vincere solo attraverso una grande comunione d'intenti".

La mostra, che sarà esposta fino al 23 settembre a Milano presso il Dynamic Art Museum, ha inoltre ispirato un contest dedicato agli studenti dell'Accademia del Lusso e della Moda. I cinque progetti più rappresentativi del vissuto dei pazienti con GPP sfileranno in occasione del vernissage della 'Unwearable Collection', nel corso del quale verrà premiato il progetto vincitore.

