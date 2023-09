Riqualificazione del centro sportivo

Approvato dalla giunta comunale di Vanzaghello il progetto esecutivo per la riqualificazione impiantistica del centro sportivo comunale di via Rossini.

Approvato dalla giunta comunale di Vanzaghello il progetto esecutivo per la riqualificazione impiantistica del centro sportivo comunale di via Rossini, con un quadro economico complessivo di 190 mila euro. Gli interventi di efficientamento ipotizzati, aventi come oggetto sia la palestra che il fabbricato ad uso bar e spogliatoi, sono finalizzati ad una netta riduzione dei consumi energetici e dei conseguenti costi di gestione degli edifici, garantendo al contempo maggiore comfort per gli utenti. Le opere previste interessano gli impianti termici, idrico-sanitario ed elettrico e comprendono l’adeguamento dei locali tecnici, la sostituzione di tutti i generatori di calore esistenti oltre che degli aerotermi per il riscaldamento della palestra, l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori, l’isolamento termico delle tubazioni di distribuzione dell’acqua ed il posizionamento in copertura di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Per finanziare le opere l'obiettivo è quello di utilizzare prevalentemente risorse derivanti da bandi regionali e ministeriali dedicati, a partire dal ‘Fondo Sport e Periferie 2023’.

