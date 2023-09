Come ogni anno, torna dal 29 settembre al 1 ottobre la 'Fassa Fly Expo', ottava edizione della fiera dedicata al volo libero che propone le più recenti novità prodotte dal mercato.

La manifestazione, organizzata dalla associazione Icarus Flying Team, è tradizionalmente meta di una folla di appassionati provenienti anche dall’estero oltre che da varie zone d’Italia. L’area espositiva è posta in località Ischia a Campitello di Fassa (Trento) e comprende stand dedicati al parapendio, al deltaplano e ai relativi accessori quali imbraghi, caschi, abbigliamento e tutta la strumentazione che consente la navigazione in cielo senza l’aiuto di motori.

La formula vincente dell’evento sta nella possibilità dei piloti di testare con mano le nuove attrezzature, decollando dal vicino Col Rodella a quota 2400 metri, situato nel gruppo montuoso del Sassolungo, e facilmente accessibile tramite funivia. Da qui è possibile sorvolare una delle zone più affascinati delle Dolomiti, librandosi in aria sull’onda delle masse d’aria ascensionali.

Il fine settimana a Campitello offrirà pure momenti di intrattenimento e informativi. Infatti in una apposita area la sera del venerdì sarà possibile incontrare esperti di volo in parapendio e deltaplano con scambio di informazioni ed esperienze.

Il sabato mattina evento sportivo promosso da Hike & Fly Italian League che unisce l’escursionismo al volo in parapendio. I partecipanti raggiungeranno il decollo percorrendo a piedi sentieri di montagna per poi spiccare il volo. Alla sera nella tensostruttura dell’esposizione musica, festa e degustazione di piatti tipici ladini.

