"Sistema irriguo: fondamentale gioco di squadra"

"Solo attraverso competenze in continuo aggiornamento diamo la benzina utile alle nostre aziende per stare sui mercati, renderle competitive e sostenibili. Il progresso tecnologico richiede formazione e specializzazioni necessarie, in particolare per i giovani che vogliono avvicinarsi al comparto agricolo". Lo ha detto Simona Tironi, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, nel corso dell'assemblea regionale di Coldiretti.