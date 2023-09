‘MITO SettembreMusica’, tre concerti in uno

Laura Curino per i più piccoli, Pablo Sáinz Villegas e la sua chitarra per le città spagnole e il romanticismo tedesco con Anna Kravtchenko. Il sabato festivaliero si apre con un spettacolo per bambini tratto dal 'Mago di Oz'.

Decima giornata di festival, sabato 16 settembre, in cui ai consueti due appuntamenti si aggiunge quello dedicato ai più piccoli, con una nuova avventura di Dorothy questa volta nella città dei bambini. Quindi all’Auditorium il concerto della Sinfonica di Milano dedicato alle città spagnole e al Teatro Edi Barrio’s il percorso attraverso il repertorio pianistico arriva a Schumann con Anna Kravtchenko.



Si comincia alle ore 17 al Piccolo Teatro Strehler con ‘Dorothy nella città dei ragazzi’ con l’attrice Laura Curino e i Piccoli Cantori di Torino diretti da Carlo Pavese con Gianfranco Montalto al pianoforte, impegnati in un lavoro originale, con testi di Martino Gozzi, tratto dal romanzo dello statunitense L. Frank Baum ‘Il meraviglioso mago di Oz’, divenuto celebre anche per le non poche trasposizioni cinematografiche. Dorothy e i suoi compagni di avventura – l’Uomo di latta, il Leone, lo Spaventapasseri e il cagnolino Toto – finiscono in una città abitata soltanto da bambine e bambini che appena possono cantano.



Ci si sposta all’Auditorium di Milano dove, alle ore 20, ci sarà il concerto ‘Tra Granada, Madrid e Aranjuez’, con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Josep Vincent e il chitarrista Pablo Sáinz Villegas, stella del panorama concertistico internazionale, che sarà impegnato nel ‘Concierto de Aranjuez’ di Joaquín Rodrigo. Il programma indaga la Spagna e le sue città viste da due musicisti iberici: Manuel de Falla e Joaquín Rodrigo. Il primo usa la matrice folkloristica per sublimarla in surreali e intense evocazioni; l’altro la sfrutta per donare alla chitarra – icona della musica spagnola – il suo concerto solistico più popolare del repertorio. In mezzo a loro viene collocata la raffinata visione di Nikolaj Rimskij-Korsakov, che dalla Russia guardava alla Spagna come luogo esotico quanto denso di suggestioni timbriche e ritmiche.



In serata ore 21 al Teatro Edi Barrio’s, ‘Il pianoforte di Schumann’, con la virtuosa Anna Kravtchenko impegnata in celebri pagine del compositore tedesco tra cui il ‘Carnaval’ op. 9. Quintessenza del Romanticismo musicale, la produzione pianistica di Robert Schumann è caratterizzata da forme brevi, talvolta aforistiche, che si compongono in cicli, e da un costante gioco di contrasti tra slanci ardenti e ripiegamenti introspettivi, che corrispondono ai due volti opposti delle personalità del compositore: l’appassionato Florestan e il sognatore Eusebius, alter ego che egli stesso creò, influenzato dalla lettura di Jean Paul.



Com’è ormai tradizione dei concerti di ‘MITO SettembreMusica’, le esecuzioni sono precedute da brevi introduzioni che, sabato 16 settembre, sono tenute da Gaia Varon (ore 20) e da Corrado Greco (ore 21).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!