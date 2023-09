Si intitola 'Racconti della Bergamo di ieri' l'iniziativa (lettura con musica dal vivo) in programma venerdì 15 settembre in sala civica a Buscate. Voce narrante Francesca Beni, pianoforte Alberto Fiorino; racconti tratti da 'Bergamo dell'altroieri' del giornalista e scrittore bergamasco Paolo Aresi. Seguirà poi, ad ottobre, una visita guidata appunto alla città di Bergamo.

